POL-OE: Einbruch in Pfarrbüro

Drolshagen (ots) - In der Nacht von Sonntag (4. Dezember, 17 Uhr) auf Montag (5. Dezember, 9 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Biggeseestraße in Frenkhausen eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Wohnräume. Zudem drangen die Täter in die zum Grundstück gehörende Gartenhütte ein. In wie weit ...

