Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise auf Ladendiebe gesucht

Wenden (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Samstag (3. Dezember) gegen 15 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am "Peter-Dassis-Ring" begangen. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten Feuerwerkskörper aus der Originalverpackung nahmen und diese in ihrer Jackentasche verstauten. Danach passierten sie den Ausgang und hielten sich dort bis zum Eintreffen einer Mitarbeiterin auf. Beim Anblick der Angestellten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anhand von Videoaufnahmen lassen sich die Jugendlichen folgendermaßen beschreiben:

1. Tatverdächtiger:

- Alter: circa 16 Jahre alt

- Aussehen: braune kurze Haare, europäisches Aussehen

- Bekleidung: schwarzer Schal, schwarz-blaue Daunenjacke, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker

2. Tatverdächtiger

- Alter: circa 16 Jahre alt

- Aussehen: schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen

- Bekleidung: schwarze Jacke (Marke Wellensteyn), helle Jeans, weiße Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell