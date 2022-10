Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.10.2022, gegen 01:25 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Viehhofstraße in Elberfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in dem Hausflur des Mehrfamilienhauses zu einem Brandgeschehen. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung verblieben die Hausbewohner in ihren Wohnungen, bis die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Die Hausbewohner blieben unverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zwei durch Zeugenaussagen beschriebene männliche Personen konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in Brandortnähe angetroffen und vorläufig durch die Polizei festgenommen werden. Ob ein Zusammenhang zum Brandgeschehen besteht, ist Gegenstand der andauernden polizeilichen Ermittlungen, die durch das zuständige Fachkommissariat geführt werden. (ar)

