Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Firmengebäude

Lennestadt (ots)

Am Montag (5. Dezember) wurden der Polizei ein Einbruch sowie zwei Einbruchsversuche in Firmengebäude im Lennestädter Raum gemeldet. Zwischen Samstag (3. Dezember, 12:15 Uhr) und Montag (5. Dezember, 04:50 Uhr) drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Dr.-Paul-Müller-Straße in Grevenbrück ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten über ein Außentor Zugang zum Gebäudeinneren. Dort beschädigten sie mehrere Türen und durchsuchten etliche Büros. Zudem hebelten die Unbekannten auch Getränke- und Lebensmittelautomaten sowie Spinte von Mitarbeitenden auf. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. An dem Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Zudem meldete ein Verantwortlicher einer Firma in der Mescheder Straße in Oberelspe einen Einbruchsversuch. Zwischen Freitag (02. Dezember, 12:00) und Montag (05. Dezember, 9:00 Uhr) versuchten Unbekannte, in das Firmengebäude einzudringen. Dafür beschädigten sie ein Fenster. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Täter bei dem Einbruchsversuch gestört. Die Unbekannten flüchteten mit einem weißen Ford Transit in unbekannte Richtung. An dem Gebäude entstand Sachschaden im zweitstelligen Eurobereich.

Darüber hinaus drangen unbekannte Täter zwischen Freitag (02. Dezember, 15:00 und Montag (05. Dezember, 12:00 Uhr) in einen Lagerraum einer Firma in der Hunold-Rump-Straße in Oedingen ein. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster beschädigt. In wie weit die Täter in die Räume eingedrungen sind und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

