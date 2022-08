Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl aus Motorboot - Männer, Pkw sowie Diebesgut im Umfeld festgestellt - Polizei ermittelt wegen möglicher weiterer Taten ++ Dachstuhl von leerstehenden Wohnhaus brennt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.08.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - Diebstahl aus Motorboot - Männer, Pkw sowie Diebesgut im Umfeld festgestellt - Polizei ermittelt wegen möglicher weiterer Taten

Im Verlaufe des Vormittages des 24.08.22 kam es zu einem Diebstahl aus einem Motorboot, welches sich im Bereich der Elbe befand. Das bereits ausgeschlachtete Boot wurde durch Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes auf der Elbe zwischen den Ortschaften Alt Wendischthun und Alt Garge gefunden.

Aufgrund eines verdächtigen Pkw durch die alarmierte Wasserschutzpolizei Scharnebeck in unmittelbarer Nähe zum Auffindeort des Bootes, konnten in der Folge zwei Männer im Alter von 33 und 39 Jahren aus Hamburg ermittelt werden, die Nutzer des Fahrzeugs waren. Diese wurden ebenfalls in direkter Tatortnähe festgestellt und dort aufgegriffen. Bei einer Nachsuche konnte ein Großteil der Beute im umliegenden Schilf fest- und sichergestellt werden. Derzeit wird geprüft, ob die jungen Männer auch für weitere Diebstahlstaten aus Booten in der jüngeren Vergangenheit in der Region sowie im Norddeutschen Raum in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugenhinweise

Am 24.08. zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr schlugen Unbekannte die hintere linke Scheibe eines geparkten Pkw Mercedes auf einem Parkplatz an der Dahlenburger Landstraße ein. Eine darin befindliche Geldbörse wurde durch die Diebe entwendet. Der Sachschaden liegt bei knapp 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Fahrt unter Alkoholeinfluss - 2,1 Promille

Am Nachmittag des 24.08. wurde durch Polizeibeamte ein Pkw Skoda Im Kuhreiher kontrolliert. Der 49-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab mehr als 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Den Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 24.08.22 Im Anger in Jeetzel. Bei der Kontrolle des 24-Jährigen aus der Region stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüchow - Lack von Pkw zerkratzt

Die rechte Seite eines auf dem Parkplatz eines Einrichtungsmarktes, Amtshof, abgestellten Pkw Skoda Superb zerkratzten Unbekannte in den Mittagsstunden des 24.08.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze, OT. Braudel - Einbruch in Werkstattgebäude auf Gehöft - Diesel abgezapft

In ein Werkstattgebäude auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Braudel brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.08.22 ein. Die Täter erbeuteten mehrere Werkzeuge. Parallel wurde gut 80 Liter Dieselkraftstoff aus einem Traktor abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Römstedt, OT. Niendorf I - Dachstuhl von leerstehenden Wohnhaus brennt - Feuerwehr im Löscheinsatz - Polizei ermittelt

Zum Dachstuhlbrand eines leerstehenden und im Umbau befindlichen Wohnhauses kam es in den frühen Morgenstunden des 25.08.22 in Niendorf I. Dabei griff das Feuer gegen 04:30 Uhr auch auf das Haus über. Die Feuerwehren Römstedt, Altenmedingen, Drögennottorf, Bad Bevensen, Eddelstorf und Niendorf I waren im Löscheinsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - Streit endet mit wechselseitigen Körperverletzungen

Nachdem ein 34-Jährigen in den Abendstunden des 24.08.22 gegen 20:20 Uhr einen 57-Jährigen vor einem Imbiss in der Scharnhorststraße mehrfach bepöbelte und provozierte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährigen mehrfach den 57-Jährigen mit der flachen Hand schlug. Dieser erwiderte mit einem Tritt ins Gesäß. In den Streit schaltete sich auch ein 59-Jähriger ein, der auch durch den 34-Jährigen leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Uelzen - E-Scooter-Fahrer mit 1,96 Promille

Den Fahrer eines E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 24.08.22 in der Esterholzer Straße. Bei der Kontrolle des 30-Jährigen gegen 23:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,9 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Himbergen, OT. Groß Thondorf - betrunken unterwegs

Gegen einen 60 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei hatte den Mann in den Abendstunden des 24.08.22 gegen 22:30 Uhr in der Hauptstraße kontrolliert und bei diesem einen Alkoholwert von 0,93 sowie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst.

Bad Bevensen - "aufgefahren" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 77 Jahre alte Beifahrerin in einem Pkw VW Golf in den Mittagsstunden des 24.08.22 in der Röbbeler Straße - Landesstraße 253 - Ecke Pommernweg. Die 82 Jahre alte Fahrerin des VW war gegen 12:00 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen stehenden Pkw Ford aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Bad Bevensen - Rettungswagen verunfallt

Mit einer Leitplanke kollidierte ein Rettungswagen in den Nachmittagsstunden des 24.08.22 auf der Landesstraße 254. Der 57 Jahre alte Fahrer des RTW war gegen 14:45 Uhr in Höhe der Abfahrt Jastorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr auf die Leitplanke und konnte dann auf die Fahrbahn zurücklenken. Der 61 Jahre alte Beifahrer sowie eine 86 Jahre alte Patientin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Uelzen - Lkw mit Anhänger beschädigt Zaun - Kennzeichen abgelesen

Einen Zaun im Bindelkampsweg beschädigte der Fahrer eines Lkw mit Anhänger in den Nachtstunden des 25.08.22 auf gut fünf Meter Länge. Der Lkw war gegen 02:45 Uhr in der Klosterstraße eingebogen. Der Lkw fuhr weiter. Das Kennzeichen konnte durch Zeugen abgelesen werden. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell