Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbrüche in Olpe

Olpe (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche haben sich im Olper Stadtgebiet in den vergangenen zwei Tagen ereignet.

Der erste Einbruch fand in der Nacht von Montag (5. Dezember, 17:30 Uhr) auf Dienstag (6. Dezember, 10:30 Uhr) in der Friedrichsstraße in Olpe statt. Dabei beschädigten unbekannte Täter ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und verschafften sich so Zugang zur Wohnung des Geschädigten. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Neuenkleusheimer Straße ereignete sich am Dienstag (6. Dezember) zwischen 15:55 Uhr und 17:55 Uhr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter eine Tür auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Schuhe. An der Tür entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei erschien in beiden Fällen vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

