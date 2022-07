POL-RE: Dorsten: Polizei sucht Radfahrerin nach Sturz

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Unbekannte brachen an der Theodor-Körner-Straße in eine Turnhalle ein. Sie hebelten ein Fenster auf, betraten die Räumlichkeiten und brachen weitere Türen im Inneren auf. Sie entwendeten Getränke aus einem Kühlschrank und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 07.07. und dem 13.07.2022. Marl Am Alten Sportplatz brachen unbekannte Täter in eine Wohnung ein und ...

