Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 3. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Einbruch in eine Bar

Donnerstag, 02.03.2023, zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln einer Tür am Donnerstag, zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter Bad. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld, mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie eine Musikbox entwendet. Der entstandene Schaden wird mit rund 1200 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 8250.

