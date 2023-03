POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. März 2023:

Salzgitter (ots) - Salzgitter Bad: Einbruch in eine Bar Donnerstag, 02.03.2023, zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln einer Tür am Donnerstag, zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter Bad. Nach ersten ...

