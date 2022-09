Polizei Essen

POL-E: Essen: 47-Jähriger bei Auseinandersetzung wegen Maskenpflicht verletzt - Zwei Täter flüchtig

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am Freitag (23. September) kam es gegen 16:45 Uhr in einem Bus zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Essener und zwei augenscheinlich Jugendlichen. Da die beiden die Maske lediglich am Kinn trugen, machte der 47-Jährige sie auf die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam. Die Jugendlichen reagierten aggressiv und beleidigten den Mann.

Am Steele S-Bahnhof stiegen alle drei Personen aus dem Bus aus. Die Jugendlichen gingen auf den Essener los, stießen ihn zu Boden, schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht und traten mehrfach auf ihn ein. Danach flüchteten sie.

Der 47-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung verlief negativ.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Jugendlichen machen können. Beide Tatverdächtige wurden wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 16-19 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Schmale Statur - Südländisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

Wenn Sie Angaben zu den gesuchten Personen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell