Polizei Essen

POL-E: Essen: Harley-Davidson am heutigen Mittag entwendet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am heutigen Vormittag (23. September) wurde in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr das Motorrad eines 59-Jährigen entwendet. Er hatte seine Harley-Davidson zuvor auf dem Parkplatz des Kronenberg Centers an der Haedenkampstraße abgestellt und verschlossen. Nachdem der Essener um 13:15 Uhr aus einem Geschäft herauskam, konnte er sein Motorrad nicht mehr vorfinden. Bei der schwarzen Harley-Davidson handelt es sich um das Modell Street Bob.

Die Polizei bittet Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

