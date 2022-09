Polizei Essen

POL-E: Essen: 49-Jähriger mit schweren Verletzungen aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45357 E.-Gerschede: Ein 49-Jähriger wurde am Freitagabend, 16. September, auf der Südseestraße von einem oder mehreren Unbekannten angegriffen und schwer verletzt.

Gegen Mitternacht entdeckte eine Zeugin den Essener, der mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg lag. Sie sprach den 49-Jährigen an und rief einen Rettungswagen. Da nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen von einem Angriff stammen, ermittelt nun die Polizei.

Zeugen, die am Freitagabend in der Zeit von 22 Uhr bis 24 Uhr in der Südseestraße oder der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen zu melden./bw

