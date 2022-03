Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

PKW erfasst Pedelecfahrerin

Issum (ots)

Am Donnerstag (10. März 2022) gegen 15:15 Uhr kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 86-jähriger Autofahrer aus Issum war auf der Weseler Straße in Richtung Gelderner Straße unterwegs und wollte mit seinem Volvo nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er offenbar die Issumerin auf ihrem Pedelec, die den Radweg neben der Straße in Richtung Vogt-von-Belle-Platz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die 76-Jährige stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, so dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell