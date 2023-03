Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 06.03.2023:

Peine (ots)

Müllverbrennung im Garten

Am 05.03. gegen 06:00 Uhr ist die Polizei in Peine darauf aufmerksam geworden, dass ein 39-jähriger Mann in der Worthstraße ein Feuer in einer Badewanne entzündet hat. Die sehr starke Rauchentwicklung erklärte sich dadurch, dass der Mann offenbar Müll verbrannte. Das Feuer musste er umgehend löschen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird geprüft, die Kosten des Polizeieinsatzes hat der Verursacher zu tragen. Die Feuerwehr der Stadt Peine war ebenfalls im Einsatz.

