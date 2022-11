Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall zwischen Radfahrenden

Alsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden kam es am gestrigen Mittwoch auf einem parallel zur L439 verlaufenden Radweg zwischen Alsheim und Guntersblum. Gegen 10:30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Alsheim unterwegs, als er mit einer entgegenkommenden 69-jährigen Radfahrerin kollidierte. Wie sich herausstellte war der 18-Jährige durch die Nutzung seines Handys abgelenkt und geriet deshalb in den Fahrweg der 69-Jährigen. Die beiden Radfahrenden wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 69-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

