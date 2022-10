Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erneuter Brand von Stroh- und Heuballen in Worms-Herrnsheim

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 30.10.2022 gegen 19:15 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Brand auf einem Gartengrundstück gemeldet, welches sich zwischen dem Badesee Herrnsheim und der dortigen Bahnlinie befindet. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass Stroh- und Heuballen in Vollbrand stehen. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten werden jedoch bis in die frühen Morgenstunden des Montags andauern. Eine Gefahr für die Anwohner besteht nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht. Die Brandursache ist derzeitiger Gegenstand der Ermittlungen der Polizei in Worms. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell