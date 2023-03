POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 7. März 2023:

Peine (ots) - Müllverbrennung im Garten Am 05.03. gegen 06:00 Uhr ist die Polizei in Peine darauf aufmerksam geworden, dass ein 39-jähriger Mann in der Worthstraße ein Feuer in einer Badewanne entzündet hat. Die sehr starke Rauchentwicklung erklärte sich dadurch, dass der Mann offenbar Müll verbrannte. Das ...

mehr