POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 14.02.2023, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 198, auf Höhe der Ortschaft Retzow, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger Seat-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Röbel und beabsichtigte einen vorausfahrenden PKW Ford zu überholen. Während des Überholvorganges scherte der 41-jährige Ford-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links aus und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch geriet der Seat ins Schleudern und prallte in der weiteren Folge gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke. Der 27-jährige Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mirow aus diesem befreit werden. Der Ford kam nach dem Unfall am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 41-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die B 198 für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

