POL-NB: Presseinformation/Einladung zum Crash Kurs MV

Neustrelitz (ots) - Am 13.02.2023, gegen 17:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Neustrelitz ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Fürstenseer Landstraße in Neustrelitz gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter zwischen dem 04.02.2023 und dem 12.02.2023 über die Terrassentür in eine Wohnung ein, durchsuchten diese und ...

