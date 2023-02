POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192, zwischen Mallin und Krukow, LK Mecklenburgische Seenplatte

Greifswald (LK VG) (ots) - Am 12.02.2023, gegen 18.15 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in 17498 Neuenkirchen eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.00 und 18.15 Uhr, während die Hausbesitzer abwesend waren, in das Haus ein und durchsuchten anschließend mehrere ...

mehr