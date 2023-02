Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuenkirchen

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 12.02.2023, gegen 18.15 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in 17498 Neuenkirchen eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.00 und 18.15 Uhr, während die Hausbesitzer abwesend waren, in das Haus ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Täter flohen nach erfolgreichem Beutezug in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Die Kriminaldauerdienst Stralsund übernahm die Ermittlungen sowie die Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeihauptrevier Greifswald unter Tel. 03834-5400, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle geben werden.

