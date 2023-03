Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Karlsruhe) Diebstahl hochwertiger Kameraausstattung

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Mann Samstagmorgen (4. März) in Mannheim in den ICE stieg, musste er bereits nach dem nächsten Halt in Karlsruhe feststellen, dass Unbekannte seinen Rucksack mit Bekleidung und zwei Fotokameras entwendet hatten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Kurz nach der Abfahrt des Zuges in Karlsruhe, bemerkte der geschädigte 28-Jährige, dass sein Rucksack nicht mehr da war. Diesen legte er zuvor in der Gepäckablage über seinem Sitzplatz ab und hatte ihn kurz vor dem Halt in Karlsruhe noch im Blick.

Immer wieder nutzen Taschendiebe die Hektik beim Betreten oder Verlassen eines Zuges, um unbemerkt Beute zu machen. Oft haben sie ihre Opfer bereits lange vorher ausgespäht und wissen genau, in welchem Rucksack sich wertvolle Gegenstände befinden. Gewisse Gepäckstücke lassen schon aufgrund ihrer Beschaffenheit auf wertvollen Inhalt schließen, wie es bei diesem Fotorucksack der Fall gewesen sein könnte. Auch beispielsweise mitgeführte Fahrzeugkennzeichen deuten für Taschendiebe auf mögliche, hohe Beute hin. Zum Teil werden Fahrzeuge beim Kauf noch immer bar bezahlt und Personen, die Kennzeichen mit sich führen, haben somit auch viel Bargeld dabei.

Reisende schützen sich vor Diebstählen, indem sie gerade bei Zughalten Gepäck und wertvolle Gegenstände nicht aus den Augen lassen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

