Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 9. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Salder: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden

Mittwoch, 08.03.2023, gegen 14:50 Uhr

Am Mittwochnachmittag übersah eine 78-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr in der Straße Vor dem Dorfe das im fließenden Verkehr befindliche Auto eines 86-jährige Fahrers. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 18000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell