POL-GT: Schlägerei mit vier Beteiligten - 41-Jähriger mit Messer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am gestrigen Sonntagabend (05.03., 21.40 Uhr) kam es an der Einmündung Wilhelmstraße/ Andreasstraße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge konsumierten ein 41-jähriger Bielefelder sowie ein 36-jähriger Rheda-Wiedenbrücker zunächst an einem Kiosk Alkohol. Kurz darauf erschienen zwei ebenfalls alkoholisierte Männer vor dem Geschäft. Beide Parteien gerieten in einen kurzen Disput und anschließend in eine Schlägerei. Hierbei setzte einer der bis dahin unbekannten Männer ein Messer gegen den 41-Jährigen ein, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Die Unbekannten flüchteten in der Folge.

Durch verständigte Polizeikräfte konnten beide Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen werden. Die Beamten nahmen die beiden 44- und 33-jährigen Männer aus Rheda-Wiedenbrück in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete 33-Jährigen zudem eine Blutprobe an. Dieser führte zuvor das Messer und verletzte seinen Kontrahenten damit. Das Tatmesser konnten die Beamten bei dem Täter auffinden und sicherstellen. Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

