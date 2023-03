POL-GT: Älterer Mann an Wohnanschrift beraubt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Freitagnachmittag (03.03.2023) nahmen Betrüger telefonisch Kontakt zu einer Geschädigten aus dem Stadtteil Wiedenbrück auf. Gleichgelagert zur Tat in Herzebrock-Clarholz wurde der Geschädigten am Telefon geschildert, dass ein Familienmitglied einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Inhaftierung der Person drohe. Auch in diesem Fall wurde das ...

mehr