Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 05.03.2023 befuhr ein 19 jähriger Pkw Fahrer aus Ahlen gegen 07:51 Uhr, zusammen mit seinem 19 jährigen Beifahrer aus Ahlen, in einem Opel Corsa die B 61 in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Kurz vor dem Grenzweg kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zuerst mit einem Baum und anschließend mit einem Ampelmast, an dem der Pkw zum Stillstand kam. Der Pkw wurde so stark verformt, dass ein Öffnen der Fahrertüren nicht mehr möglich war. Der Fahrer konnte durch das Fenster den Pkw selbstständig verlassen. Der Beifahrer konnte durch die Feuerwehr aus dem hinteren Bereiches des Pkw befreit werden. Beide Personen wurden schwer verletzt in Gütersloher Krankenhäuser gebracht. Es besteht für beide Personen keine Lebensgefahr. Für die Unfallaufnahme wurde die B 61 in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück mit der Zufahrt zum Grenzweg für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Ampelanlage wird zu einem späteren Zeitpunkt durch die Betreiberfirma in Stand gesetzt.

