POL-GT: Versuchter Betrug durch Falsche Polizeibeamte

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Freitagnachmittag (03.03.2023) nahmen Betrüger telefonisch Kontakt zu einer Geschädigten aus dem Stadtteil Wiedenbrück auf. Gleichgelagert zur Tat in Herzebrock-Clarholz wurde der Geschädigten am Telefon geschildert, dass ein Familienmitglied einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Inhaftierung der Person drohe. Auch in diesem Fall wurde das Opfer derart in Angst und Schrecken versetzt, dass bereits Wertgegenstände von einem Geldinstitut abgeholt wurden. Zum Glück brach die Geschädigte das Gespräch dann aber mit den Tätern ab, da sie den Schilderungen keinen Glauben mehr schenken wollte.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Wer hat am Freitag (03.03.2023) zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Langen Straße in Rheda-Wiedenbrück beobachtet? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 8690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

