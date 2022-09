Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - LKW kollidiert mit Lichtzeichenanlage

Neubrandenburg (ots)

Am 19.09.2022 gegen 09:00 Uhr ist es an der Kreuzung Friedrich-Engels-Ring/Rostocker zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Fußgängerin verletzt wurde und die Lichtzeichenanlage ausgefallen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger polnischer Fahrer mit seinem Lastkraftwagen samt Auflieger die Rostocker Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen auf den Friedrich-Engels-Ring scherte der LKW so stark aus, dass eine auf dem Gehweg gehende Fußgängerin von diesem erfasst wurde. Die 22-jährige deutsche Fußgängerin wurde am Bein leicht verletzt und hat sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Auflieger touchierte anschließend die Lichtzeichenanlage, so dass diese ausgefallen ist. Dadurch kam es direkt nach dem Verkehrsunfall zunächst zu Stauerscheinungen. Wenig später ist der Verkehr ohne Behinderungen geflossen, so dass die Beamten keine verkehrsregelnden Maßnahmen durchführen mussten.

Etwa gegen 10 Uhr war bereits ein Techniker vor Ort, so dass die Lichtzeichenanlage dann auch wieder funktionierte und es keine Verkehrseinschränkungen mehr gab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell