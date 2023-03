Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Autohaus, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Ein Einbruch in einem Autohaus war am späten Mittwochabend Anlass für einen Polizeieinsatz in Kehl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 22 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten der in der Straßburger Straße gelegenen Verkaufsstätte. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnten keine Personen im Gebäude festgestellt werden. Auch waren die Räumlichkeiten augenscheinlich nicht durchwühlt worden. Ob die Eindringlinge im Zuge des Einbruchs dennoch etwas entwenden konnten, ist derzeit noch unklar. Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachten konnten, melden sich bitte unter der Rufnummer 07851 8930 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

/le

