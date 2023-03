Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Handtasche aus Auto gestohlen

Sinzheim (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr an einem auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße geparkten schwarzen VW zu schaffen. Der Unbekannte schlug offenbar die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete aus dem Inneren eine schwarze Lederhandtasche samt Inhalt. Die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 18338-0 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück, auch nicht wenn Sie das Fahrzeug nur für eine kurze Erledigung verlassen. Diebe und Einbrecher kennen alle Verstecke!

/ph

