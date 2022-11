Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Lebensmittelgeschäft im Vorderen Westen: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe dem Bebelplatz, eingebrochen. Ein Spaziergänger hatte am Sonntagmittag die eingeschlagene Scheibe an der Eingangstür des Geschäfts entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in den Laden eingestiegen. Mit vorgefundenem Wechselgeld und einem Handy traten die Einbrecher durch das Loch wieder die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

