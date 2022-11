Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Polizeieinsatz in Kasseler Schillerstraße: Gefahr bestand zu keiner Zeit

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 12:53 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5381260 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Nord:

Der Polizeieinsatz in der Schillerstraße ist inzwischen beendet. Nachdem gegen 11:45 Uhr die Meldung wegen eines verdächtigen Mannes mit einer Waffe vor einer Schule eingegangen war, wurden zahlreiche Polizeistreifen entsandt, die bereits wenige Minuten später einen Schüler mit einer Softairwaffe in einer Sporthalle festnehmen konnten. Um mögliche Gefahren restlos ausschließen zu können, verblieb die Polizei vorsorglich vor Ort und sicherte die anwesenden Schüler und Lehrer der dortigen Schulen bis zum Schulschluss. Nach bisherigem Erkenntnisstand hat zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Schüler, Lehrer oder andere Personen bestanden. Auch Hinweise auf weitere beteiligte Personen haben sich bei den Ermittlungen nicht ergeben. Der 17-jährige Schüler aus dem Landkreis Kassel wurde auf die Dienststelle gebracht. Da es sich bei der sichergestellten Softairpistole um eine Anscheinswaffe handelt, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet. Zu den Beweggründen des 17-Jährigen liegen bislang keine Informationen vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

