Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Polizeieinsatz wegen verdächtiger Beobachtung an Schule in Schillerstraße: Schüler mit Softairwaffe festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Aktuell kommt es in der Schillerstraße in Kassel vor einer Schule zu einem Polizeieinsatz. Aus dem dortigen Bereich war gegen 11:45 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein jüngerer Mann mit einer Waffe gesehen wurde. Sofort nach Eingang der Mitteilung eilten zahlreiche Streifen der Polizei in die Schillerstraße, die nur wenige Minuten später einen Schüler mit einer Softairwaffe festnehmen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schüler selbstständig an die Polizisten herangetreten. Die Softairwaffe wurde sichergestellt. Derzeit ist die Polizei noch an den dortigen Schulen im Einsatz, um mögliche Gefahren restlos ausschließen zu können. Aktuell liegen keine Hinweise auf weitere verdächtige Personen vor.

Wir berichten nach.

