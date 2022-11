Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten in Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in den Kindergarten an der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar eingebrochen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in den Kindergarten "Festplatz" zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 11:50 Uhr, ereignet. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und brachen dabei auch Schränke auf. Mit einem Laptop und Bargeld flüchteten die Einbrecher anschließend über ein anderes Fenster in unbekannte Richtung. Die genaue Tatzeit des Einbruchs ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

