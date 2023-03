POL-OG: Hausach - Alkohol am Steuer

Rastatt, Rauental (ots) - Nach dem Brand auf einem Campingplatz in Rastatt, Rauental am Abend des 2. März 2023 ist die Brandentstehung zwischenzeitlich aufgeklärt. Ein in der Campinganlage lebender Mann sei nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Kerzenlicht eingeschlafen und habe das von der Kerze auf den Hausrat übergreifende Feuer wohl erst bemerkt, als es bereits ...

