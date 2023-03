Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kehl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach möglichen Zeugen. Gegen 16:40 Uhr befuhren ein blauer Skoda und ein hellbrauner Opel die Hauptstraße in Fahrtrichtung Sundheim. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, als die Fahrerin des Opel in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise keiner der Beteiligten. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07851 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl zu melden.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell