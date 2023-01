Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke wurden am Donnerstag, 12. Januar 2023, zwei Personen verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt. Ein 25-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto gegen 23.15 Uhr auf der Florastraße in Richtung Bismarckstraße. Zeitgleich wollte sich ein parkender 30-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto etwa in Höhe der Emilienstraße in den fließenden Verkehr der Florastraße einfädeln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles stieß das Fahrzeug des Bochumers gegen zwei weitere geparkte Autos am Fahrbahnrand und beschädigte diese. Der Gelsenkirchener verletzte sich leicht. Der 25-jährige Bochumer verletzte sich ebenfalls und wurde in einem umliegenden Krankenhaus weiterbehandelt. Die Fahrzeuge der jungen Männer waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

