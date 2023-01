POL-GE: Zahlreiche Verkehrsverstöße in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots) - Gleich mehrfach wurde zwischen Dienstag, 10. Januar 2023, und Mittwoch, 11. Januar 2023, in Kleingartensiedlungen in Bulmke-Hüllen eingebrochen. Nach bisherigem Stand haben sich Unbekannte zu 14 Lauben und Geräteschuppen in der Anlage an der Waltraudstraße und zu mindestens vier Gartenlauben im Kleingartenverein an der Hohenzollernstraße Zugang verschafft und überwiegend Gartenwerkzeug ...

mehr