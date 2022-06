Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 2,5 Jahre Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung

Singen (ots)

So schnell kann es gehen: Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Konstanz stellten gestern (2. Juni 2022) am Bahnhof in Singen einen gesuchten Straftäter, nachdem er nicht einmal 24 Stunden zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann wurde am späten Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Konstanz eingewiesen.

Bei Kontrollmaßnahmen durch zivile Einsatzkräfte ging der Bundespolizeiinspektion Konstanz gestern Nachmittag ein gesuchter Straftäter ins Netz. Der deutsche Staatsangehörige war wegen gefährlicher Körperverletzung durch das Amtsgericht Konstanz vor gut zwei Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Nunmehr suchte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach dem 31-Jährigen. Von den insgesamt 2 Jahren und 6 Monaten Gesamtfreiheitsstrafe hatte er bereits 80 Tagessätze bezahlt, die verbleibende Freiheitsstrafe verbüßt er jetzt in der JVA Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell