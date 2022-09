POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unfall mit Kinderwagen geht glimpflich aus

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr erbeutete ein bisher unbekannter männlicher Täter in den Mannheimer Quadraten G7/H7 einen dreistelligen Bargeldbetrag, indem er einem 63-jährigen Mann den Geldbeutel aus der Hand riss. Die beiden Männer waren zuvor in einer Lokalität in der Innenstadt ins Gespräch gekommen. Auf dem gemeinsamen Weg in ...

