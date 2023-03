Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Sperrung und Stau nach Auffahrunfall

Iffezheim (ots)

Ein Auffahrunfall auf der B500 zwischen der Autobahnanschlussstelle Baden-Baden und der L75 hat am Freitagnachmittag zu einer rund eineinhalbstündigen Sperrung der Bundesstraße sowie entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 41 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 14 Uhr in das Heck eines Mini geprallt und hat den Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geschoben. Während die beiden Fahrer nach derzeitigen Feststellungen ohne Blessuren davonkamen, hat sich eine 55-jährige Mitfahrerin im Mini leichte Verletzungen zugezogen. Nachdem die der stark beschädigten Unfallautos abgeschleppt und die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn gesäubert war, konnte der Verkehr wieder gegen 15:45 Uhr freigegeben werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert.

