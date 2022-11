POL-EL: Itterbeck - Zeugen gesucht

Sögel (ots) - Am heutigen Donnerstag hat die Polizei Sögel in den Morgenstunden mit mehreren Streifenwagen Schulwegkontrollen im Gemeindegebiet durchgeführt. Insgesamt stellten sie Beleuchtungsmängel an 17 Fahrrädern fest. Darüber hinaus wurden etliche Radfahrer mündlich verwarnt, da sie auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Ein 17-jähriger Schüler versuchte zudem, sich mit seinem E-Scooter (eKFV) der ...

mehr