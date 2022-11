Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Schulwegkontrollen

Sögel (ots)

Am heutigen Donnerstag hat die Polizei Sögel in den Morgenstunden mit mehreren Streifenwagen Schulwegkontrollen im Gemeindegebiet durchgeführt. Insgesamt stellten sie Beleuchtungsmängel an 17 Fahrrädern fest. Darüber hinaus wurden etliche Radfahrer mündlich verwarnt, da sie auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Ein 17-jähriger Schüler versuchte zudem, sich mit seinem E-Scooter (eKFV) der Kontrolle zu entziehen. Der Jugendliche konnte jedoch durch einen Polizeibeamten vor der alten Polizeidienststelle gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Beleuchtung des E-Rollers defekt ist und auch kein erforderlicher Versicherungsschutz vorhanden ist. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

