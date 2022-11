Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Falsche Polizeibeamte wieder aktiv

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Derzeit kommt es wieder im gesamten Einsatzgebiet der PI Emsland/Grafschaft Bentheim vermehrt zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Bei den aktuell gemeldeten Fällen gab sich der Anrufer als Beamter der Polizei aus und gaukelten den Angerufenen vor, dass ihre Vermögensgegenstände aufgrund eines Einbruchs in der Nachbarschaft nicht mehr sicher seien. Die Polizei bittet weiterhin dringend darum, insbesondere ältere Menschen vor solchen Machenschaften zu warnen. Bitte achten Sie auf Auffälligkeiten und informieren Sie umgehend die nächste Polizeidienststelle. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben Sie in Telefonaten keinesfalls Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben Sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen.

