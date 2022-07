Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Brand im Gewerbegebiet - hoher Sachschaden

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 17.07.2022, gegen 08.50 Uhr, gingen bei der Polizei und der Feuerwehr eine Vielzahl von Notrufen ein, bei denen die Melder eine erhebliche Rauchentwicklung aus dem Gewerbegebiet Hünxe-Bucholtwelmen meldeten. Die Rauchsäule war für die eingesetzten Kräfte bereits in der Anfahrt weithin sichtbar. Bei Eintreffen der Kräfte vor Ort konnte eine in Vollbrand befindliche Halle eines quarzverarbeitenden Betriebes festgestellt werden. Im Verlauf der Löscharbeiten stürzten Teile der Dachkonstruktion ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell