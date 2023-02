Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Eine 27-jähirge Fußgängerin wurde am Montagabend (27.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Gegen 19.15 Uhr wollte die Frau die Hagener Straße an einer Grünlicht zeigenden Fußgängerampel überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie ein 54-jähriger Autofahrer, der von der Overbergstraße aus nach rechts auf die Hagener Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß mit seinem Ford verletzte sich die 27-Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell