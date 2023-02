Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Paletten mit hochwertigen Autofelgen entwendet

Hagen (ots)

Ende Januar 2023 zeigte der Inhaber einer Spedition in Halver bei der Polizei an, dass ein Mitarbeiter seiner Firma über einen längeren Zeitraum hinweg mehrere Paletten mit Aluminium Felgen entwendete. Der 39-Jährige konnte angeben und belegen, dass sein 41-jähriger Fahrer bei einigen Auslieferungsfahrten längere Zeit in Hagen gehalten habe, obwohl es keinen Grund für einen Zwischenstopp gab. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die entwendeten Felgen in einer Garage in Hagen deponiert wurden. Diese wurde von einer Familienangehörigen des Mannes gemietet. Die Beamten stellten knapp 100 hochwertige Felgen sicher und nahmen den Hagener vorläufig fest. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein 37-Jähriger Mann aus Dortmund steht unter Verdacht, das Diebesgut weiter verkauft zu haben. Ob und wie weitere Familienangehörige des 41-Jährigen mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell