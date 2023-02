Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen beobachten Einbruch in Parfümerie - Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe mit Pflasterstein ein

Hagen-Mitte (ots)

Zeugen beobachteten in der Nacht von Samstag (25.02.2023) auf Sonntag in der Innenstadt einen bislang unbekannten Täter, der das Schaufenster einer Parfümerie einschlug und anschließend flüchtete. Gegen 01.40 Uhr rief eine 66-jähirge Frau die Polizei zur Elberfelder Straße. Aus einem Fenster ihrer Wohnung beobachtete sie einen unbekannten Mann, der mehrfach mit einem Pflasterstein gegen die Schaufensterscheibe eines gegenüberliegenden Parfümgeschäftes schlug, bis diese zerbrach. Weitere Zeugen beobachteten die Tat und informierten ebenfalls die Polizei. Ein Mann erkannte, dass der Unbekannte kurze Zeit später durch die zerbrochene Scheibe aus dem Geschäft heraus kam und dann über die Hohenzollernstraße flüchtete. Der Täter war etwa 180 cm groß und circa 20 Jahre alt. Er hatte laut der Beschreibungen der Zeugen eine schlanke Statur, trug eine graue Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken sowie eine blaue Jeanshose. Eine Auflistung von möglichem Diebesgut steht noch aus. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls am Tatort übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

