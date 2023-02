POL-HA: Schlägerei auf Fußballplatz

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr meldete sich ein Hagener Taxifahrer über den Notruf bei der Polizei. Dieser stand mit seinem Taxi in der Dödterstraße, um dort auf Fahrgäste zu warten. Er sah einen Mann auf sein Taxi zukommen und bemerkte, dass dieser eine Schusswaffe in der Hand hielt, ohne jedoch diese auf ihn zu richten. Als der Mann in das Taxi einstieg, verließ der 43-jährige Taxifahrer sofort sein Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Unter Vorhalt ...

mehr