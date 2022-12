Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 3600 Euro Geldstrafe wegen Unterhaltspflichtverletzung bezahlt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Bei der Einreisekontrolle aus Pristina nahm die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart am Dienstagmittag, den 20. Dezember 2022, einen 54-jährigen kosovarischen Passagier fest.

Der Fluggast wurde wegen Unterhaltspflichtverletzung zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt und von der Staatsanwaltschaft Tübingen mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht.

Die Beamten der Bundespolizei begleiteten den festgenommenen Mann in die Diensträume. Von dort aus rief dieser einen Bekannten an und bat ihn um Unterstützung. Nachdem der Angerufene zur Bundespolizei am Flughafen Stuttgart kam um die Geldstrafe für seinen verhafteten Bekannten vorzustrecken, durfte dieser seinen Weg fortsetzen und einreisen.

